Министр обороны Шойгу: деструктивные действия Запада нацелены на уничтожение экономики и военного потенциала России

Аргументы Недели → Политика 13+

2 ноября 2022, 12:49

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Деструктивные действия, которые предпринимает Запад, нацелены на ликвидацию экономики и военного потенциала Российской Федерации. С соответствующим заявлением, как информирует ТАСС, выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада является уничтожение экономики и военного потенциала России», — процитирован Шойгу в публикации, размещенной в Telegram-канале отечественного агентства.

Также глава Минобороны отметил, что Североатлантический альянс формирует в Европе новые многонациональные батальонные тактические группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.

Как сообщалось ранее сегодня, Сергей Шойгу указал, что Москва осведомлена о попытках Украины создать «грязную» бомбу и готовности киевской стороны разместить на подконтрольной ей территории ядерное оружие НАТО.