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Шойгу: Россия знает о попытках Украины создать «грязную» бомбу и ее готовности разместить на своей территории ядерное оружие НАТО

, 12:34

Шойгу: Россия знает о попытках Украины создать «грязную» бомбу и ее готовности разместить на своей территории ядерное оружие НАТО
Глава Минобороны России Сергей Шойгу, MOD Russia / globallookpress.com

Москва знает о попытках украинской стороны создать «грязную» бомбу и готовности Киева разместить на подконтрольной ему территории ядерное оружие Североатлантического альянса. Такое заявление, как передает ТАСС, сделал российский министр обороны Сергей Шойгу.

«Россия знает о попытках Украины создать "грязную" ядерную бомбу и ее готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО», — процитирован Шойгу в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Как сообщалось ранее в среду, руководитель Минобороны РФ указал, что группировка НАТО близ границ страны выросла с февраля в 2,5 раза.

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