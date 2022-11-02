Шойгу: Россия знает о попытках Украины создать «грязную» бомбу и ее готовности разместить на своей территории ядерное оружие НАТО

Москва знает о попытках украинской стороны создать «грязную» бомбу и готовности Киева разместить на подконтрольной ему территории ядерное оружие Североатлантического альянса. Такое заявление, как передает ТАСС, сделал российский министр обороны Сергей Шойгу.
«Россия знает о попытках Украины создать "грязную" ядерную бомбу и ее готовности разместить на своей территории ядерное оружие стран НАТО», — процитирован Шойгу в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.
Как сообщалось ранее в среду, руководитель Минобороны РФ указал, что группировка НАТО близ границ страны выросла с февраля в 2,5 раза.