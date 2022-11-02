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Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек

, 12:21

Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек
Министр обороны России Сергей Шойгу, Kremlin Pool / globallookpress.com

Группировка Североатлантического альянса близ государственных рубежей Российской Федерации увеличилась с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу.

«Шойгу: группировка НАТО близ границ России выросла с февраля в 2,5 раза, превысив 30 тысяч человек, в ближайшей перспективе может увеличиться еще», — говорится в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что итальянские власти заморозили отправку нового пакета военной помощи украинской стороне.

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