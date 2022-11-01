Политолог Бальбек заявил, что Великобритания является «традиционно русофобской» страной

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1 ноября 2022, 13:00

Лондон, https://unsplash.com/photos/iXqTqC-f6jI

Политолог Руслан Бальбек оценил слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что она ожидает от Лондона ответ по поводу возможного сообщения бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после ЧП на "Северных потоках".

Руслан Бальбек выразил мнение, что никакой реакции от британских властей не последует, поскольку речь идет о "традиционно русофобской" стране, которая не пожелает отчитываться перед противниками. Политолог в разговоре с RT заметил, что сейчас в мире не существует такого скандала, который бы смутил правительство Великобритании.

Бальбек заметил, что официальный Лондон отвечает на вопросы только в том случае, если ему это нужно.

Напомним, ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком заявил, что экс-премьер Великобритании Лиз Трасс могла отправить госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках" сообщение с текстом "все сделано".