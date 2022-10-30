Кириенко: против России ведется война с целью лишить ее права на будущее

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30 октября 2022, 22:12 Источник: ТАСС

Заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Боевые действия в зоне спецоперации — это лишь часть войны, которая ведется против России широким фронтом. Такое заявление сделал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, выступая в воскресенье на Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук.

«Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны», - сказал Кириенко.

Другие «части», по его словам, - это война экономическая с огромным количеством санкций, война с «фундаментальными основами российской культуры», а также война психологическая и информационная.

По мнению Кириенко, мир сейчас живет в условиях перемен «тектонического масштаба», скорость которых только нарастает.

Ранее замглавы АП заявлял, что Россия всегда выигрывала любую войну, если она становилась народной, и высказывал уверенность, что выиграет и на этот раз.