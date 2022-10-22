Кириенко: Россия всегда выигрывала любую войну, обязательно выиграет и эту

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22 октября 2022, 15:38 Источник: РИА Новости

Сергей Кириенко. Фото с сайта Кремля.

Россия всегда выходила победителем из войн, так будет и на этот раз. Такое мнение высказал, выступая на Форуме классных руководителей, который открылся в субботу в Москве, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Рассуждая о ситуации вокруг Украины, он назвал настоящей войной против России западные санкции, цель которых, по его словам, — остановить развитие страны.

«Россия всегда выигрывала любую войну, если эта война становилась народной. Так было всегда. Мы обязательно выиграем и эту войну - и горячую, и экономическую, и вот ту самую психологическую, информационную войну, которая ведется против нас», - заявил Кириенко.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил положение Устава ООН, согласно которому каждая страна имеет право применять военную силу для защиты своих граждан, которых уничтожают на территории других государств.