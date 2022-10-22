Медведев: Россия вправе применять военную силу с целью защиты своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях

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22 октября 2022, 13:59

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Россия имеет право применять военную силу для защиты своих граждан, которые уничтожаются на иностранных территориях. На это указал Дмитрий Медведев, заместитель председателя российского Совета безопасности.

По словам чиновника, из ключевых положений Устава ООН следует, что каждая страна вправе использовать военную силу для защиты своих граждан, уничтожающихся на иностранных территориях, и осуществлять с данной целью полноценные операции.

«Все сказанное полностью применимо и к Российской Федерации», — говорится в посте, который размещен в Telegram-канале Медведева.

Ранее в субботу сообщалось, что замглавы Совбеза РФ назвал «дрянной» западную идею «порядка, основанного на правилах», и призвал решительно ее отринуть.