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22 октября 2022, 13:40

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «дрянной» западную идею «порядка, основанного на правилах», и призвал решительно ее отринуть. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале отечественного чиновника.

«Дрянная западная идея “порядка, основанного на правилах”, должна быть решительно отринута как несостоятельная и крайне вредная для человечества», — отметил Медведев.

По его словам, концепция, о которой идет речь, полностью неопределенна по своему содержанию и продвигается в противовес действующим международным правилам и институтам, включая Организацию Объединенных Наций.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, руководитель немецкого правительства Олаф Шольц сделал заявление, согласно которому западная сторона будет продолжать оказывать санкционное давление на Москву в связи с ситуацией, сложившейся на Украине.