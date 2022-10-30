Берлускони заявил, что его рассказ о ящике водки, подаренном Путиным, был шуткой

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30 октября 2022, 20:35 Источник: ТАСС

Владимир Путин и Сильвио Берлускони. Архивное фото с сайта Кремля.

Рассказ о ящике водки, присланном Путиным ко дню рождения, был шуткой. Об этом бывший премьер-министр Италии, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони заявил в интервью газете La Repubblica.

По словам экс-премьера, речь о подарке российского лидера зашла во время встречи с депутатами партии. Берлускони тогда рассказал, что получил письменное поздравление от Путина к своему дню рождения 29 сентября, а в день юбилея российского президента сам поздравил его письмом. После этого его спросили, были ли подарки.

«Конечно, двадцать бутылок водки и ламбруско», - ответил он. «Но все поняли, что это была шутка», - приводит слова Берлускони газета.

Итальянский экс-премьер также признался, что со дня начала спецоперации дважды звонил Путину, но не получил ответа. Больше на разговоре с российским президентом он не настаивал.

Ранее сообщалось, что Берлускони во время встречи с депутатами своей партии, не только говорил об обмене подарками с российским лидером, но и уверял, что «восстановил отношения с Путиным».