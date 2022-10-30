Си Цзиньпин заявил о «новой эпохе» китайско-российских отношений

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30 октября 2022, 18:41 Источник: ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин. Фото: Kremlin Pool/globallook.com

Отношения между Китаем и Россией вступают в новую эпоху и демонстрируют высокий уровень устойчивого развития. Так охарактеризовал их китайский лидер Си Цзиньпин в телеграмме, направленной Обществу российско-китайской дружбы в связи с его 65-летием.

«В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, демонстрируют высокий уровень устойчивого развития, неуклонно углубляющегося сотрудничества и обменов в разных областях», - говорится в телеграмме председателя КНР. Ее текст на торжественном концерте, посвященном юбилею общества, зачитал временный поверенный в делах КНР в России Сунь Вэйдун.

Ранее немецкий дипломат, председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, который отправляется в начале ноября с визитом в Пекин, не удастся повлиять на позицию КНР в отношении России.