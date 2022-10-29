Немецкий дипломат Хойсген считает, что Шольцу в ходе визита в КНР не удастся повлиять на позицию Пекина в отношении Москвы

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29 октября 2022, 21:12 Источник: ПолитЭксперт

Олаф Шольц и Си Цзиньпин. Архивное фото: Jens Büttner/globallook.com

Одна из целей предстоящего визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай — повлиять на позицию Пекина в отношении Москвы. Однако эта цель недостижима. Такое мнение высказал известный немецкий дипломат, председатель фонда Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген.

«Прежде всего очень важно, чтобы федеральный канцлер совершил визит в Китай и провел разговор с усилившим позиции председателем Китая. Но надежда убрать Китай с российского поля — иллюзия», — заявил дипломат в интервью изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Визит Шольца в Пекина запланирован на 4 ноября. Он встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и главой Госсовета Ли Кэцяном.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что отношения Китая и России в условиях сложной геополитической обстановки «сохраняют тенденцию бурного развития».