Отношения России и Китая в условиях нестабильной и сложной международной ситуации продолжают энергично развиваться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня.
«В нынешней нестабильной и сложной международной обстановке китайско-российские отношения сохраняют тенденцию бурного развития», - отметил он.
По словам дипломата, Пекин и Москва обмениваются опытом в государственном управлении и других областях. Несмотря на это, страны принимают собственные пути развития, ориентируясь на «характерные национальные условия».
Вэньбинь также подчеркнул, что отношения между государствами не нацелены на создание общего противника из «какой-либо третьей стороны».
Ранее сообщалось, что США, вопреки логике, портят отношения с Китаем.
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