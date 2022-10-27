Президент Путин: действия США по отношению к Китаю обоснованы чувством безнаказанности

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27 октября 2022, 20:59

Владимир Путин, Kremlin Pool/via Global Look Press

Владимир Путин считает политику США по отношению к КНР нелогичной. Об этом он заявил в рамках выступления на форуме «Валдай».

«Ну зачем надо … портить отношения с Китаем? … Кажется, это полностью противоречит здравому смыслу и логике», - прокомментировал президент действия США в отношении Китая на фоне происходящего на Украине.

Путин считает, что за такой политикой стоят «самоуверенность и чувство безнаказанности».

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны сотрудничать с целью повышения стабильности в мире.