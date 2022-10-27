Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны укреплять сотрудничество в целях повышения стабильности в мире

, 07:43 Источник: РИА "Новости"

Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны укреплять сотрудничество в целях повышения стабильности в мире
председатель КНР Си Цзиньпин, Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты Америки должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, чтобы способствовать повышению определенности и устойчивости в мире.

Си Цзиньпин в среду, 26 октября, заявил, что к настоящему моменту в мире сложилась неспокойная обстановка. По мнению политика, Китай и США как крупные державы должны усиливать сотрудничество, чтобы повысить стабильность на планете и способствовать миру и развитию.

Председатель КНР уточнил, что его страна готова работать вместе с Соединенными Штатами Америки над поиском способа мирного сосуществования двух держав, которое будет базироваться на уважении, а также взаимовыгодном сотрудничестве.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей