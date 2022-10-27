Си Цзиньпин заявил, что Китай и США должны укреплять сотрудничество в целях повышения стабильности в мире

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27 октября 2022, 07:43 Источник: РИА "Новости"

председатель КНР Си Цзиньпин, Kremlin Pool / https://www.globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай и Соединенные Штаты Америки должны усиливать взаимодействие и сотрудничество, чтобы способствовать повышению определенности и устойчивости в мире.

Си Цзиньпин в среду, 26 октября, заявил, что к настоящему моменту в мире сложилась неспокойная обстановка. По мнению политика, Китай и США как крупные державы должны усиливать сотрудничество, чтобы повысить стабильность на планете и способствовать миру и развитию.

Председатель КНР уточнил, что его страна готова работать вместе с Соединенными Штатами Америки над поиском способа мирного сосуществования двух держав, которое будет базироваться на уважении, а также взаимовыгодном сотрудничестве.