NRK: Полиция Норвегии задержала 35 членов европейской неонацистской организации

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30 октября 2022, 08:29 Источник: Лента.ру

Полиция Норвегии задержала 35 членов североевропейской неонацистской организации «Северное движение сопротивления» на несанкционированной демонстрации в Осло. Об этом сообщил норвежский телеканал NRK.

В полиции указали, что демонстрация не была согласована с властями норвежской столицы, некоторые из участников акции отказались подчиниться требованиям полицейских о соблюдении порядка.

На этот час ситуация в столице Норвегии контролируется.

В субботу, 29 октября «протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале». Об этом сообщило информационное агентство Bloomberg.





