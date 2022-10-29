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Аргументы Недели Политика 13+

РФ официально уведомила генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участие в «зерновой сделке» на неопределенное время

, 20:44 Источник: РИА Новости

РФ официально уведомила генсека ООН о том, что Россия приостанавливает свое участие в «зерновой сделке» на неопределенное время
Постпред России при ООН Василий Небензя, MFA Russia/globallook.com

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю международной организации Антониу Гутеррешу, в котором официально уведомил его о приостановлении участия Москвы в «черноморской зерновой инициативе». Об этом пишет РИА Новости, в распоряжении которого имеется текст письма.

Как следует из документа, причиной такого решения стала атака дронов на Севастопольскую бухту 29 декабря. На ее фоне «Россия не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках <...> вышеупомянутых инициатив», говорится в письме.

В нем также указывается, что участие российской стороны в сделке приостанавливается с 29 октября «на неопределенный период».

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