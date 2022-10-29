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Захарова сообщила о намерениях Москвы поднять в Совбезе ООН вопрос о терактах против РФ, к которым причастен Лондон

, 17:52 Источник: ТАСС

Захарова сообщила о намерениях Москвы поднять в Совбезе ООН вопрос о терактах против РФ, к которым причастен Лондон
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: Павел Кашаев/globallook.com

Россия собирается привлечь внимание мировой общественности к терактам против РФ, к которым причастен Лондон. Для этого Москва намерена использовать площадку Совбеза ООН. С таким заявлением выступила в субботу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Российская сторона намерена привлечь внимание мирового сообщества, в том числе на площадке СБ ООН, к серии терактов, совершенных в отношении Российской Федерации в Черном и Балтийском морях, включая вовлеченность в них Британии», - заявила дипломат.

Ранее в субботу Министерство обороны России заявило о причастности военных специалистов Великобритании к атаке беспилотников в акватории Севастопольской бухты. Российское оборонное ведомство утверждает также, что представители ВМС Соединенного Королевства причастны к подрывам «Северных потоков» в сентябре. В свою очередь, британское Минобороны назвало эти обвинения «эпической ложью».

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