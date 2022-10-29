Мать Собчак сенатор Людмила Нарусова опровергла сообщения об уходе из Совета Федерации

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29 октября 2022, 12:43

сенатор Людмила Нарусова, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Мать журналистки Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова опровергла появившуюся в Telegram-каналах информацию об уходе из Совета Федерации РФ. По ее словам, посты в Telegram-каналах о том, что она уже написала заявление об отставке, фейковые.

В Telegram-каналах опубликована информация о том, что на следующей неделе Людмила Нарусова уйдет в отставку с поста сенатора, заявление уже написано.

В интервью РИА Новости мать Ксении Собчак, приехавшая в Литву с израильским паспортом, про свой уход сказала:

"Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это".

Людмила Нарусова в Совете Федерации представляет республику Тыва. Срок окончания полномочий сенатора – сентябрь 2026 года.

На этой неделе Тверской суд Москвы арестовал по делу о вымогательстве коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. В загородном доме журналистки был произведен обыск. Собчак в ночь на 26 октября покинула Россию, перейдя пешком белорусско-литовскую границу.

Источники в правоохранительных органах сообщали, что Собчак проходит по делу в качестве подозреваемой.

28 октября стало известно, что у следствия нет претензий к Собчак по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.