Министр спорта Лиза Беаре: Британская Колумбия не поддержит заявку Ванкувера на проведение Зимних Олимпийских игр 2030

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29 октября 2022, 11:55 Источник: Sports.ru

Правительство Британской Колумбии (западная провинция Канады) не поддержит заявку Ванкувера на проведение зимней Олимпиады-2030, «мы посчитали, что нам лучше думать о людях». Об этом заявила министр спорта региона Лиза Беаре.

«Текущая заявка оценивается в 1,2 миллиарда долларов и имеет дополнительный риск в 1 миллиард долларов. Когда мы сопоставили это с приоритетами нашего правительства, мы посчитали, что нам лучше думать о людях», – заявила Лиза Беаре.

Столица Олимпийских игр 2030 года будет объявлена на 140-й сессии МОК в индийском Мумбае в 2023 году.

На проведение XXVI Зимних Олимпийских игр в феврале 2030 года теперь претендуют только два кандидата: Саппоро, Япония и Солт-Лейк-Сити, США, Национальный олимпийский комитет Испании отказался от подачи заявки из-за разногласий между правительствами регионов.

И Саппоро, и Солт-Лейк-Сити, уже принимали у себя Зимние Олимпийские игры , Саппоро – в 1972 году, Солт-Лейк-Сити - в 2002 году.



28 февраля 2022 года Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.



«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — говорилось в заявлении МОК.



