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Дочерняя компания «Росатома» выиграла тендер на поставку урана для Бразилии

, 07:45 Источник: РИА Новости

Компания INTERNEXCO GmbH, входящая в структуру корпорации «Росатом», выиграла  тендер  на поставку для Бразилии гексафторида урана. Об этом сообщила бразильская атомная корпорация Industrias Nucleares do Brasil.

«Конкурсная комиссия объявляет компанию INTERNEXCO GmbH победителем данного конкурса», - указано в отчете на сайте бразильской корпорации.

Компания INTERNEXCO GmbH была открыта в 1989 году  во Франкфурте (Германия). Она стала первой зарубежной «дочкой» АО «Техснабэкспорт» — внешнеторговой компании госкорпорации «Росатом».

Согласно условиям тендера, компания поставит Бразилии 330 тонн природного гексафторида урана в 2023 году. INTERNEXCO GmbH будет определять предприятие, которое проведет его обогащение.


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