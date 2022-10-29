Белый дом подтвердил участие президента США Байдена в саммите G20

Президент США Джо Байден примет участие в саммите G20. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Встреча глав государств G20 пройдёт с 15 по 16 ноября 2022 года в Индонезии, на острове Бали.
«Президент будет находиться на Бали, Индонезия, с 13 по 16 ноября для участия в саммите лидеров G20», - сказано в заявлении.
Среди тем к обсуждению на саммите с лидерами стран G20 Белый дом назвал «ключевые проблемы, такие как изменение климата, глобальные последствия войны Путина на Украине, в том числе для энергетической и продовольственной безопасности... а также ряд других приоритетов, значимых для восстановления мировой экономики».
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