Глава МИД КНР Ван И: США должны прекратить попытки взаимодействия с Китаем с позиции силы

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28 октября 2022, 19:25

Ван И, Wang Ying/XinHua

США следует прекратить взаимодействие с КНР с позиции силы. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.

«США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы», - считает дипломат. Такое заявление политик сделал в ходе встречи с американским послом Николасом Бернсом.

Ван И отметил, что отношения двух стран в настоящее время переживают «переломный момент». Он подчеркнул, что мировое сообщество ожидает развития стабильного взаимодействия государств.

Китайский дипломат также выразил надежду на то, что Бернс станет посредником между Пекином и Вашингтоном.

Ранее сообщалось о том, что лидер КНР Синь Цзиньпин направил США послание о сотрудничестве.