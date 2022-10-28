Глава МИД КНР Ван И: США должны прекратить попытки взаимодействия с Китаем с позиции силы

США следует прекратить взаимодействие с КНР с позиции силы. Об этом заявил глава китайского МИД Ван И.
«США следует прекратить попытки взаимодействовать с Китаем с позиции силы», - считает дипломат. Такое заявление политик сделал в ходе встречи с американским послом Николасом Бернсом.
Ван И отметил, что отношения двух стран в настоящее время переживают «переломный момент». Он подчеркнул, что мировое сообщество ожидает развития стабильного взаимодействия государств.
Китайский дипломат также выразил надежду на то, что Бернс станет посредником между Пекином и Вашингтоном.
Ранее сообщалось о том, что лидер КНР Синь Цзиньпин направил США послание о сотрудничестве.