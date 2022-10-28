Пекин пытается стабилизировать отношения с Вашингтоном

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28 октября 2022, 13:15

Лидер Китая Си Цзиньпин направил в США послание о сотрудничестве. В нём он указал, что отношения Китая и США должны строиться на основе взаимовыгоды.



В то же время государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил стремление Китая захватить Тайвань в обозримой перспективе. США будут вынуждены оказывать военную помощь острову. Сам Си говорит, что не планирует воевать за Тайвань, но и отпускать его в объятия американцев не намерен.



США нанесли серьёзный удар по экономике КНР, отказавшись поставлять технологию производства полупроводников. Это пока не позволяет Поднебесной встать в один ряд с США по уровню технологического развития. Китай во внешней политике старается не проявлять инициатив, отдавая первенство США. Поднебесная не имеет столько экономических мощностей, чтобы полноценно противостоять американцам.



Си Цзиньпин назначает дипломатов и послов, которые способны отбивать нападки на страну. В частности, послом в США назначен Цинь Ган. Он умеет давать чёткие и резкие ответы на каверзные и острые вопросы. Его пророчат на место главы внешнеполитического ведомства. Нынешний министр Ван И может стать его помощником после получения членства в политбюро.