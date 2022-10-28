Президент ФРГ Штайнмайер заявил об «эпохальном разрыве» в связях Берлина и Москвы из-за спецоперации на Украине

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил в рамках разговора с журналистами, что специальная военная операция РФ на Украине привела к "эпохальному разрыву" в связях Берлина и Москвы.
Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью Reuters уточнил, что в сегодняшней России, "нет места старым мечтам". По словам президента ФРГ, сейчас Берлин и Москва стоят друг против друга.
Штайнмайер также отметил, что современная Германия вновь погрузилась в период отсутствия безопасности, которое, как считалось, осталось в прошлом. Политик указал на опасность разрастания "пожара войны" на европейской территории.