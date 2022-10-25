Президент Германии Штайнмайер прибыл в Киев впервые с начала СВО

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25 октября 2022, 07:55

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер впервые с начала спецоперации прибыл в Киев. Немецкий политик приехал на Украину на поезде. Издание Spiegel распространило информацию о том, что во вторник, 25 октября, Штайнмайер проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Предположительно, главы Германии и Украины обратятся к германским городам и муниципалитетам с призывом в ближайшее время заключить новые партнерские отношения с украинскими муниципалитетами и «помочь пережить людям зиму».

Ранее 19 октября сообщалось, что президент Германии Штайнмайер отменил запланированный визит в Киев по соображениям безопасности, и изменение его планов возмутило киевский режим. 20 октября Зеленский заявил, что Киев занимается подготовкой визита главы ФРГ.

Губернатор Брянской Александр Богомаз вечером в понедельник, 24 октября, сообщил, что на железной дороге между Новозыбковом и Злынкой в регионе ранее сегодня сработало взрывное устройство.