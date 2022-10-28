Политолог Мухин: «Путин на «Валдае» предложил иную модель цивилизационного развития»

Алексей Мухин считает, что та модель развития, которую предлагает президент России Владимир Путин, базируется на справедливости и праве. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».
«В философском смысле речь Путина на «Валдае» продолжает мюнхенскую речь 2007 года. Только теперь здесь не только претензии, но и образ будущего России и всего мира. Меня зацепило то, что Владимир Путин четко сегментировал коллективный Запад, который враждебен России, и западные гражданские общества, которые разделяют традиционные ценности и симпатизируют России. Думаю, что это интересный проброс, на который западным элитам придется отвечать: так ли они консолидированы, готовы ли они к противостоянию. Это не противостояние с Россией! Путин это продемонстрировал наглядно, обратив внимание на то, что Китай, Индия Саудовская Аравия поддерживают российскую идею, относительно того, что гегемония западных стран приводит к разрушению и деградации, а не к развитию. Россия, Индия, Китай предлагают другую модель развития человеческой цивилизации, основанную на взаимных усилиях, уважении, справедливости и праве».
Ранее президент Владимир Путин выступил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» с программной речью, обозначив новые геополитические приоритеты России.
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