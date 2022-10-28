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Аргументы Недели Политика 13+

Сотрудник канцелярии президента Польши Кумох: страна не ведет переговоры по размещению ядерного оружия США, но хочет этого

, 12:39 Источник: РИА "Новости"

Сотрудник канцелярии президента Польши Кумох: страна не ведет переговоры по размещению ядерного оружия США, но хочет этого
флаг Польши, Ilya Galakhov/globallook.com

Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох заявил, что страна не ведет переговоры о размещении на своей территории ядерного оружия США, однако очень в этом заинтересована.

Ранее польский президент Анджей Дуда сообщил, что размещение на территории страны американского ядерного оружия – это открытая тема. 

Якуб Кумох обратил внимание на то, что глава Польши не сказал, что страна ведет переговоры, а только указал на то, что подобные обсуждения велись в "концептуальной фазе". Он также уточнил, что Варшава очень заинтересована в размещении сил Североатлантического альянса на польской территории.

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