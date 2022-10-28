Байден счел, что продолжение упоминания ядерного оружия Путиным идет вразрез с заявлениями о планах не применять его

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28 октября 2022, 07:12 Источник: РИА "Новости"

президент США Джо Байден, Ron Sachs/globallook.com

Президент США Джо Байден выразил мнение, что продолжение упоминания ядерного оружия главой РФ Владимиром Путиным идет вразрез с заявлениями российских властей об отсутствии планов применять его.

Ранее в рамках пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин подчеркнул, что России не нужен ядерный удар по Украине. Глава государства призвал всех, кто полагает, что Москва способна применить оружие такого типа, изучить военную доктрину РФ.

Джо Байден задался вопросом, почему его российский коллега продолжает говорить о ядерном оружии, если у него нет намерений его использовать.