Захарова: Москва призывает Запад повлиять на Киев, чтобы тот отказался от «грязной бомбы»

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27 октября 2022, 13:44 Источник: РИА "Новости"

официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Запад повлиять на киевский режим, чтобы он отказался "опаснейшей авантюры" с ядерным шантажом.

Мария Захарова отметила, что Россия обращается к западным странам с призывом оказать влияние на своих украинских подопечных, чтобы они отказались от всех мероприятий, действий и шагов, сопряженных с ядерным шантажом, поскольку они ведут к необратимым последствиям и, вероятно, массовой гибели мирных жителей.

Дипломат напомнила, что украинская сторона в течение нескольких месяцев обстреливала территорию Запорожской атомной электростанции. Подчеркивается, что обстрел вышеуказанного объекта, по мнению Киева, должен был запустить цепочку мер, со стороны Запада, который отодвинул бы мир на грань ядерной катастрофы.

Представитель МИД России заметила, что президент Украины Владимир Зеленский придумал повод для убеждения Запада совершить такие шаги: сначала это был обстрел ЗАЭС, а теперь создание "грязной бомбы". "И он об этом проговорился", – заключила Мария Захарова.