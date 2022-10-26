МИД РФ: выступление США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения России по поводу «грязной бомбы»

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26 октября 2022, 08:10

Заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов заявил, что выступление представителя США на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций подтвердило предостережения России о том, что после провокации Украины с "грязной бомбой", Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия.

По информации Воронцова, перед этим американский представитель на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с "грязной бомбой" "еще одним случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия". Тернер также сказал, что это еще один пример бряцания ядерным оружием, которым занимается Россия.

Российский дипломат подчеркнул, что в отношении ситуации с "грязной бомбой" у нас имеется самая достоверная информация. Как отметил Воронцов, делегация США подтвердила наше предостережение по поводу того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима Москва будет обвинена в применении оружия массового поражения.

"Россия требует от киевских властей и контролирующего их Запада прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных граждан.

Хватит раскачивать ядерную лодку", — заключил Воронцов.

Первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока.