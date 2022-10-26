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МИД РФ: выступление США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения России по поводу «грязной бомбы»

, 08:10

МИД РФ: выступление США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения России по поводу «грязной бомбы»

Заместитель руководителя делегации РФ Константин Воронцов заявил, что выступление представителя США на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций подтвердило предостережения России о том, что после провокации Украины с "грязной бомбой", Россию обвинят в применении тактического ядерного оружия.

По информации Воронцова, перед этим американский представитель на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о готовящейся Киевом провокации с "грязной бомбой" "еще одним случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия". Тернер также сказал, что это еще один пример бряцания ядерным оружием, которым занимается Россия.

Российский дипломат подчеркнул, что в отношении ситуации с "грязной бомбой" у нас имеется самая достоверная информация. Как отметил Воронцов, делегация США подтвердила наше предостережение по поводу того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима Москва будет обвинена в применении оружия массового поражения.

"Россия требует от киевских властей и контролирующего их Запада прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных граждан.
Хватит раскачивать ядерную лодку", — заключил Воронцов.

Первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока.

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