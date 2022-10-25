Зампостпреда России при ООН Полянский заявил, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» высока

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25 октября 2022, 21:15 Источник: РИА "Новости"

первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Luiz Rampelotto / globallookpress.com

Первый зампостпреда Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил в рамках беседы с журналистами вечером во вторник, 25 октября, что угроза применения Киевом "грязной бомбы" высока.

По словам Дмитрия Полянского, российская сторона полагает, что речь идет об очень серьезной опасности и угрозе. Дипломат уточнил, что власти Украины имеют возможность создать "грязную бомбу", более того, у страны есть все причины для ее применения.

Дмитрий Полянский отметил, что режим украинского президента Владимира Зеленского пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямое столкновение с Россией, что очень опасно, но также выгодно для Киева.