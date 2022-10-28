В комитете ЕП по иностранным делам призвали Армению «диверсифицировать» партнерские отношения в сфере безопасности

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28 октября 2022, 12:12 Источник: RT

Флаг Армении / Albin Lohr-Jones / https://globallookpress.com

Ориентация Армении на Российскую Федерацию и союзников по ОДКБ оказалась недостаточной для того, чтобы обеспечить безопасность в стране. Об этом заявили в комитете Европейского парламента по иностранным делам в проекте резолюции. С содержимым документа ознакомился RT.

Согласно тексту документа, положение на Украине осложняет ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе. По этой причине, как считают в Европарламенте, Армении необходимо рассмотреть возможность «диверсификации своих партнёрских отношений в сфере безопасности, поскольку ее давняя ориентация на Россию» и союзников по ОДКБ оказалась недостаточной.

В ЕП отметили, что Евросоюз готов активно участвовать в урегулировании конфликтов в регионе, а также подчеркнули, что территориальная целостность Армении должна соблюдаться в полной мере.