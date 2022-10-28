Гросси заявил, что МАГАТЭ потребуются дни, чтобы сделать выводы относительно «грязной бомбы»

Аргументы Недели → Политика 13+

28 октября 2022, 08:24 Источник: РИА "Новости"

Рафаэль Гросси, Sarsenov Daniiar/Ukraine Preside

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил в рамках беседы с журналистами, что агентству понадобятся дни, чтобы сделать выводы по факту проверки заявлений о создании Киевом "грязной бомбы".

Рафаэль Гросси, отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется Международному агентству по атомной энергии для того, чтобы сделать выводы после проверки заявлений о "грязной бомбе", подчеркнул: "Дни".

Напомним, накануне официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва призывает Запад повлиять на киевский режим, чтобы он отказался "опаснейшей авантюры" с ядерным шантажом.