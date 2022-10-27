Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад предпринял шаги по обострению ситуации в мире

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27 октября 2022, 17:44

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 27 октября, принимает участие в итоговой пленарной сессии XIX заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства заявил, что Запад предпринял шаги по обострению ситуации в мире.

«Запад в последние годы и особенно в последние месяцы предпринял целый ряд шагов на обострение», — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что западные страны всегда играют на обострение, в последние месяцы предприняли «ряд шагов на обострение» ситуации в мире, в том числе разжигание войны на Украине, провокации вокруг Тайваня, дестабилизация мирового продовольственного и энергетического рынков.

RT ведёт прямую трансляцию. Путин призвал Запад не сваливать всю вину на козни Кремля.

По информации пресс-службы Кремля, четырёхдневное заседание собрало 111 экспертов, политиков, дипломатов и экономистов из России и 40 иностранных государств, включая Афганистан, Бразилию, Германию, Египет, Китай, Индию, Индонезию, Иран, Казахстан, США, Турцию, Францию, Узбекистан, ЮАР и другие.