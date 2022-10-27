Медведев назвал жизни граждан Украины разменной монетой в большой политической игре США

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27 октября 2022, 10:34 Источник: Telegram

зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, Kremlin Pool/Global Look Press

Заместитель руководителя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в четверг, 27 октября, заявил, что жизни украинцев стали разменной монетой в большой политической игре Соединенных Штатов Америки.

Дмитрий Медведев напомнил, что 8 ноября пройдут выборы в конгресс США, а также задался вопросом чем демократы и республиканцы в настоящий момент могут оплатить свою победу или объяснить свой проигрыш.

Зампред Совбеза РФ отметил, что для команды действующего американского лидера Джо Байдена, как и для его противников, валюта одна – ненужные им жизни украинцев. По словам Дмитрия Медведева, граждане Украины являются разменной монетой в большой американской игре – их кладут на алтарь будущего триумфа в политических баталиях.