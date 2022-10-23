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Аргументы Недели Политика 13+

Стремоусов заявил, что Украина является разменной монетой между «американскими жуликами»

, 13:00 Источник: РИА "Новости"

Стремоусов заявил, что Украина является разменной монетой между «американскими жуликами»
флаг США, Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье, 23 октября, выразил мнение, что Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами".

Кирилл Стремоусов отметил, что в странах Запада к настоящему моменту власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая старается диктовать собственные правила игры на Украине.

Замглавы администрации Херсонской области добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский, который шел на выборы с обещаниями прекратить конфликты и с лозунгами мира, обманул граждан, поскольку в реальности привел страну к полному краху. Стремоусов добавил, что все погибшие – на совести Зеленского.

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