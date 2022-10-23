Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в воскресенье, 23 октября, выразил мнение, что Украина оказалась разменной монетой в борьбе между "американскими жуликами".
Кирилл Стремоусов отметил, что в странах Запада к настоящему моменту власть захватила "определенная кучка глобалистов", которая старается диктовать собственные правила игры на Украине.
Замглавы администрации Херсонской области добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский, который шел на выборы с обещаниями прекратить конфликты и с лозунгами мира, обманул граждан, поскольку в реальности привел страну к полному краху. Стремоусов добавил, что все погибшие – на совести Зеленского.