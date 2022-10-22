Зеленский считает, что если Россия ударит по офису президента Украины, мир должен ответить ударом по Кремлю

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22 октября 2022, 21:46 Источник: "Московский комсомолец"

Президент Украины Владимир Зеленский, The Presidential Office of Ukrai/globallook.com

Если Россия нанесет удар по офису президента Украины, мир должен ответить ударом по Кремлю. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалам CTV и CBC (Канада). Запись беседы размещена в телеграм-канале украинского президента.

В беседе с журналистами он упомянул призывы ударить по украинским центрам принятия решений, которые регулярно появляются в российских пабликах и на ТВ-каналах. Зеленский считает, что если подобное произойдет, мир должен ответить ударом по российским центрам принятия решений.

«Ответ мира должен быть следующий: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься. <...>Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по [центру] принятия решений у тебя, в твоем государстве», - сказал украинский президент.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что ответственность за высказывания Зеленского должны нести США и Великобритания, так как именно они фактически руководят действиями Киева.