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Стремоусов заявил, что система ПВО отразила удар по Херсону из РСЗО HIMARS

, 10:03 Источник: РИА "Новости"

Стремоусов заявил, что система ПВО отразила удар по Херсону из РСЗО HIMARS
HIMARS, U.S. Army / globallookpress.com

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в четверг, 27 октября, заявил, что система ПВО отразила удар по Херсону со стороны украинских войск из американской РСЗО HIMARS.

Кирилл Стремоусов отметил, что попытка обстрела Херсона из реактивной системы залпового огня HIMARS была предпринята минувшей ночью.

"Все было сбито", – подчеркнул в беседе с журналистами замглавы администрации Херсонской области. Уточняется, что ВСУ вновь хотели обстрелять гражданскую инфраструктуру города.

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