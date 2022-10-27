Стремоусов заявил, что Херсон никогда не вернется под контроль Украины

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27 октября 2022, 09:00 Источник: РИА "Новости"

Херсон, E705EH / fleetphoto.ru/ Global Look Press

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в четверг заявил, что Херсон навсегда останется частью Российской Федерации и под контроль Украины никогда не вернется.

Кирилл Стремоусов назвал Херсон российским городом, а также подчеркнул, что так будет всегда, несмотря на все заявления укронацистов.

Подчеркивается, что когда российские войска освободят Николаев, Одессу и Днепропетровск, линия фронта будет отодвинута, вследствие чего жители Херсона смогут вернуться к мирной жизни.