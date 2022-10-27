Замглавы МИД Сыромолотов заявил, что Пентагон и АНБ США поощряют русофобию в хакерском интернационале

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27 октября 2022, 09:36 Источник: РИА "Новости"

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Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов заявил в четверг, 27 октября, что Пентагон и Агентство нацбезопасности США поощряют русофобию среди хакерского интернационала.

Олег Сыромолотов отметил, что Пентагон и американское Агентство национальной безопасности США кичатся, что проводят наступательные операции и против других стран якобы в целях защиты "демократии" и прав человека, однако в реальности лишь поощряют русофобию среди хакерского интернационала.

Замглавы российского МИД сегодня уточнил, что к реализации агрессивных замыслов привлекаются западные монополии.