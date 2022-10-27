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Папа Римский Франциск подтвердил намерение Ватикана делать все возможное для достижения мира на Украине

, 09:18 Источник: РИА "Новости"

Папа Римский Франциск подтвердил намерение Ватикана делать все возможное для достижения мира на Украине
Папа Римский Франциск, Vatican Media/globallook.com

Папа Римский Франциск подтвердил планы Ватикана делать все возможное, чтобы добиться мира на Украине. Об этом сообщил в четверг председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.

Источник в Ватикане ранее рассказал журналистам, что понтифик готов сделать все возможное для мира на Украине, а также отметил, что если бы обе стороны конфликта обратились к нему с просьбой о посредничестве, он не отступился бы.

В письме Папа Римский Франциск выразил Леониду Севастьянову благодарность за все, что он делает для мира. Священнослужитель также подчеркнул, что и Ватикан всегда готов действовать во имя мира.

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