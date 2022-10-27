Премьер-министр Франции Борн заявила, что страна стремится поддерживать диалог с РФ по Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

27 октября 2022, 07:13 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр Франции Элизабет Борн, IMAGO/Vincent Isore

Премьер-министр Франции Элизабет Борн в рамках выступления в Сенате в среду, 26 октября, заявила, что страна в настоящий момент стремится поддерживать диалог с Российской Федерацией по Украине.

Элизабет Борн подчеркнула, что после окончания конфликта Россия останется соседом Франции и мощной державой. По словам премьера, долгосрочное решение по текущей ситуации может быть принято исключительно посредством дипломатии. Политик уточнила, что по этой причине Париж поддерживает каналы для диалога с Москвой.

Борн добавила, что переговоры необходимо провести в тот момент, когда украинская сторона решит к ним прибегнуть.