Польский депутат Коваль: Франция и Германия первыми откажутся от санкций в случае энергетической нестабильности

Западные страны могут отказаться оказывать Киеву поддержку в случае падения температуры в жилых домах. Об этом, ссылаясь на слова польского депутата Павла Коваля, пишет ФБА «Экономика Сегодня».
По словам бывшего замглавы польского МИД, «даже два-три градуса вниз» могут стать причиной ситуации, когда Западу «будет не до политики Владимира Путина».
Коваль считает, что первыми странами, которые откажутся от антироссийских санкций с целью обеспечения энергетической стабильности, могут стать Германия и Франция.
Ранее премьер Саксонии Кречмер призвал возобновить импорт российского газа в Германию по окончании конфликта на Украине.