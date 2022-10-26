Польский депутат Коваль: Франция и Германия первыми откажутся от санкций в случае энергетической нестабильности

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26 октября 2022, 09:57 Источник: ФБА «Экономика сегодня»

Радиатор, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Западные страны могут отказаться оказывать Киеву поддержку в случае падения температуры в жилых домах. Об этом, ссылаясь на слова польского депутата Павла Коваля, пишет ФБА «Экономика Сегодня».

По словам бывшего замглавы польского МИД, «даже два-три градуса вниз» могут стать причиной ситуации, когда Западу «будет не до политики Владимира Путина».

Коваль считает, что первыми странами, которые откажутся от антироссийских санкций с целью обеспечения энергетической стабильности, могут стать Германия и Франция.

Ранее премьер Саксонии Кречмер призвал возобновить импорт российского газа в Германию по окончании конфликта на Украине.