Аргументы Недели → Экономика 13+

23 октября 2022, 10:05

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, IMAGO/Frederic Kern / globallookpress.com

Михаэль Кречмер, премьер-министр федеральной земли Саксония, призвал возобновить поставки российского газа в ФРГ по окончании конфликта на Украине. Соответствующее заявление политический деятель сделал в ходе беседы с изданием Bild am Sonntag.

Кречмер указал, что Германия нуждается в долгосрочных контрактах на поставки сжиженного природного газа из Соединенных Штатов, Катара и других арабских государств. Премьер также отметил, что «мы должны снова использовать газ из России» после урегулирования ситуации на Украине.

Как сообщалось ранее в воскресенье, бывший американский лидер Дональд Трамп выразил точку зрения, согласно которой в случае его переизбрания президентом США конфликт на Украине не разгорелся бы.