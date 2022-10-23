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23 октября 2022, 09:13

Бывший президент США Дональд Трамп, IMAGO/Kyle Mazza / globallookpress.com

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказал точку зрения, согласно которой в случае его переизбрания главой Белого дома в 2020 году конфликт на Украине не разгорелся бы. С соответствующим заявлением Трамп выступил в ходе митинга в штате Техас.

«Этого никогда бы не произошло, даже за миллион лет, останься я президентом», — отметил, в частности, политический деятель.

Российская Федерация с 24 февраля проводит специальную операцию на Украине. Как сообщалось ранее в воскресенье, РИА Новости проинформировало, что киевский режим готовит провокацию, связанную с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного снаряда.