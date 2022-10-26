Эксперт Межевич: «Таллин, Рига и Варшава сами к нам придут»

Аргументы Недели → Политика 13+

26 октября 2022, 17:54 Антон Николаев

Главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич полагает, что к странам, которые признали власти РФ как «террористическим режимом», присоединится Финляндия. Такое мнение эксперт высказал изданию «Аргументы недели».

«Это тенденция. Польша присоединилась к линии Прибалтики. Я не исключаю того, что к этим странам присоединится Финляндия. Обратите внимание, что речь идет о тех государствах, которые особо остро реагирует на события у западных границ России. Для нас это ничего не значит. Нам надо решить свои военные и политические задачи. Как только это произойдет, не только Таллин и Рига, но Варшава сами к нам придут».

Ранее сенат Польши принял резолюцию о признании властей России «террористическим режимом».