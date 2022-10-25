Путин заявил, что новые вызовы безопасности в России являются серьезными и значительными

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25 октября 2022, 18:21 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин, говоря во вторник, 25 октября, о безопасности на территории страны, заявил, что новые вызовы безопасности являются серьезными и значительными.

Владимир Путин в рамках заседания координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ на фоне спецоперации подчеркнул, что новые вызовы касаются деятельности правоохранительных органов Российской Федерации, силового блока, Министерства обороны, а также всей гражданской составляющей.

Глава государства попросил всех присутствующих настроиться на содержательную работу в новом формате.