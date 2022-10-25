Путин заявил, что целевые задания по СВО должны были представить сегодня, но этого не произошло

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25 октября 2022, 17:49 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил во вторник, 25 октября, что целевые задания в рамках специальной военной операции на Украине должны были быть представлены уже сегодня, но их еще нет.

Владимир Путин в рамках совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск напомнил, что целевые задания по отдельным направлениям деятельности должны быть сформированы уже сегодня, однако к настоящему моменту их нет.

Глава государства также выразил мнение, что в ближайшее время они поступят.