Путин призвал координационный совет по обеспечению потребностей войск к более высоким темпам работы по всем направлениям

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 25 октября, призвал координационный совет к более высоким темпам работы по всем направлениям и к более реалистичной оценке ситуации в целом.
Глава государства в рамках совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск отметил, что повышение темпов работы должно касаться не только вопросов в рамках специальной военной операции на Украине, но также работы практически по всем направлениям.
Владимир Путин уточнил, что для достижения качественно иного результата недостаточно идти по проторенному пути, сотрудничая с небольшим количеством привычных исполнителей.