Путин призвал координационный совет по обеспечению потребностей войск к более высоким темпам работы по всем направлениям

Аргументы Недели → Политика 13+

25 октября 2022, 17:59 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник, 25 октября, призвал координационный совет к более высоким темпам работы по всем направлениям и к более реалистичной оценке ситуации в целом.

Глава государства в рамках совещания с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск отметил, что повышение темпов работы должно касаться не только вопросов в рамках специальной военной операции на Украине, но также работы практически по всем направлениям.

Владимир Путин уточнил, что для достижения качественно иного результата недостаточно идти по проторенному пути, сотрудничая с небольшим количеством привычных исполнителей.