Байден поздравил Сунака, выразив надежду на сотрудничество в вопросах «решительной поддержки Украины»

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25 октября 2022, 17:16 Источник: ТАСС

Президент США Джо Байден, IMAGO/CNP /MediaPunch/globallook.com

Президент США Джо Байден во вторник поздравил Риши Сунака со вступлением в должность премьер-министра Великобритании. Он заявил, что рассчитывает на укрепление сотрудничества — в том числе по вопросу поддержки Киева. Поздравление размещено в официальном твиттере американского президента.

«Поздравляю Риши Сунака с тем, что он стал премьер-министром Соединенного Королевства. Вместе я рассчитываю на укрепление нашего сотрудничества по вопросам, имеющим решающее значение для глобальной безопасности и процветания, включая продолжение нашей решительной поддержки Украины», - написал Байден.

Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании 25 октября, сменив на этом посту Лиз Трасс, которая возглавляла правительство Соединенного Королевства на протяжении всего 45 дней.